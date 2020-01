CAMPI BISENZIO – Fra i tanti appuntamenti in programma per il giorno dell’Epifania sul territorio, c’è anche la “Befana a Il Rosi”. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Vivere Il Rosi presso la propria sede, il circolo Auser di via Cellerese. Con pizzeria aperta dal pomeriggio mentre la simpatica vecchietta arriverà intorno alle 15 e distribuirà caramelle e dolciumi a tutti i bambini.