La Befana arriva all’associazione Old River

CALENZANO – Lunedì 6 gennaio la festa della Befana all’associazione Old River in via del Molino 164, comincia alle ore 15 con lo spettacolo di Fata Alice, alle 16 arriva la Befana con una dolce sorpresa per tutti i bambini presenti e per fare una foto di gruppo prima che voli via. Alle ore 16,30 ci salutiamo con il finale di Fata Alice. Durante l’evento sarà disponibile il servizio bar per la merenda. In caso di maltempo la festa si sposta all’interno dell’Associazione. Prenotatevi telefonando a Cecilia 3383271969 oppure a Mario 3341346985