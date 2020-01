La Befana in biblioteca, letture a Sesto Sound e Befanaland

SESTO FIORENTINO – Ultimi appuntamenti nei prossimi giorni con gli eventi di “Natale a Sesto”. Sabato 4 gennaio dalle 9 nella Sala Ragazzi della Biblioteca Ragionieri a Doccia “La Befana in biblioteca” letture animate del gruppo Leggere insieme e piccolo laboratorio. Iniziativa destinata ai bambini dai 5 ai 10 anni su prenotazione al numero: 055.4496851. Nello spazio di Sesto Sound XMas Edition in piazza Vittorio Veneto sabato dalle 16 “Le Befana” lettura per bambini a cura della Libreria Rinascita, mentre domenica 5 gennaio alla Misericordia di piazza San Francesco dalle 15.30 “Befanaland. La Befana vi aspetta in un mondo fantastico”.