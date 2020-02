“La bellezza del tempo” spettacolo al Centro espositivo Berti

SESTO FIORENTINO – “La bellezza del tempo” è uno spettacolo particolare che andrà in scena al Centro Espositivo Berti di via Bernini. Ideato da Andrea Bruni e Alessia De Rosa, è uno dei risultati del progetto omonimo, realizzato con il contributo del Comune. L’idea centrale del progetto, spiegano gli ideatori, “è quella di indagare il senso del bello all’interno del flusso del tempo che passa. Un progetto che lega insieme cittadini sestesi dai 6 ai 100 anni. A guidarli un collettivo di artisti che hanno lavorato insieme integrando e potenziando i propri linguaggi espressivi”. In scena ci saranno: Alessia De Rosa, Marco Gallega, Fiamma Dini, Rita Lepri, Roberta Berti, Tommaso Nardoni, Clara Galgani, Fiamma Vitale. Sul palco anche i Viaggiatori del temo dell’associazione comunale anziani di Sesto che hanno partecipato al Laboratorio teatrale di Zera: Adria Frilli, Adriana Biancalani, Anna Caraviello, Anna Orlandini, Francesca Schimmenti, Marco Bianchi, Maria Franca Camajori Tedeschini, Paola Turchi, Serafina Riccobono.

Lo spettacolo andrà in scena il 15 e il 16 febbraio alle 17.30.