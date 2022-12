La bellezza è “Aetherna”: da domenica 4 potete scoprirlo anche a Signa

SIGNA – Quando si inizia un’avventura, a maggiore ragione in ambito lavorativo, con l’entusiasmo e la voglia di fare, ma soprattutto con il sorriso, una parte importante della sfida che si vuole affrontare è già vinta. E noi a Ida Petrazzuolo e Giulia Cortese auguriamo di cuore di vincerla del tutto. Entrambe giovanissime, un “passato” insieme come studentesse alla scuola di estetica “Reali Pascal” di Firenze, daranno vita domenica prossima, 4 dicembre, alle 16, a quello che è sempre stato il loro sogno: lavorare insieme in un centro estetico tutto loro. Dopo domani, infatti, ci sarà il taglio del nastro per “Aetherna Beauty”, che da lunedì aprirà le porte ai propri clienti in via Leonardo da Vinci 10/12 a Signa, a due passi dalla stazione ferroviaria.

Il bianco, il rosa e il verde petrolio i colori dominanti, in un ambiente curato e che si presenta sicuramente con le carte in regola per chi vorrà dedicare un po’ di tempo alla cura del proprio corpo e a rilassarsi. Mani, pedicure, ceretta, massaggi le “specialità della casa” ma anche la collaborazione con un’esperta in armocromia, la disciplina che permette, per esempio, attraverso l’analisi del mix pelle-occhi-capelli di una persona, di individuare una palette di tonalità in grado di valorizzarne ed esaltarne i colori naturali del viso. Ma ci saranno anche altre novità che saranno svelate soltanto nelle prossime settimane.

E che le due ragazze si completino a vicenda lo dimostra quando “si raccontano” e raccontano come è nata – anzi, sta per nascere – questa esperienza, ovvero il frutto di un’amicizia ma anche di un percorso di studi triennale dopo il diploma. Prima parla una e poi l’altra: “Era un po’ di tempo che ci pensavamo – dicono – e gli ultimi mesi sono serviti per trovare la sede adatta e disimpegnarci in questo modo con i lavori. E’ stata dura ma siamo davvero soddisfatte del risultato raggiunto”. Non a caso, il richiamo nel nome è al fatto che la bellezza, se vogliamo, è eterna e che chiunque può restare giovane o, perché no, ringiovanire, “sfruttando” determinati trattamenti. Per saperne di più, comunque, Ida e Giulia vi aspetteranno da martedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30, il sabato dalle 9 alle 13, il pomeriggio su appuntamento (lunedì è il giorno di chiusura).

Nella speranza di “spiccare il volo”, magari usando l’altalena sulla quale si sono fatte fotografare e che rappresenta il simbolo della loro “sfida”. Un’altalena che permette di rilassarsi e nel frattempo anche di pensare, riflettere e cercare di trovare soluzioni. E di restare giovani. (Per informazioni 3491645546).