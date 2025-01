La biblioteca comunale di Lastra a Signa sempre più accessibile e inclusiva

LASTRA A SIGNA – Prosegue il lavoro della biblioteca comunale di Lastra a Signa a favore del superamento delle barriere di accesso alla lettura grazie alla realizzazione di progetti sull’accessibilità e sull’inclusione. Dopo avere rinnovato e introdotto una nuova segnaletica all’interno e all’esterno della biblioteca comprensibile e leggibile per tutti in particolare per chi ha […]

LASTRA A SIGNA – Prosegue il lavoro della biblioteca comunale di Lastra a Signa a favore del superamento delle barriere di accesso alla lettura grazie alla realizzazione di progetti sull’accessibilità e sull’inclusione. Dopo avere rinnovato e introdotto una nuova segnaletica all’interno e all’esterno della biblioteca comprensibile e leggibile per tutti in particolare per chi ha difficoltà di apprendimento, di linguaggio e comunicazione, allo scopo di integrare linguaggi diversi e grazie al finanziamento statale del bando “Biblioteca per tutti i sensi”, nel mese di gennaio si terranno alcune iniziative sul tema.

Mercoledì 8 gennaio dalle 17 alle 19 e sabato 11 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 si svolgerà un corso dedicato a insegnanti ed educatori sulla CAA (lettura aumentativa) e sulla traduzione in simboli secondo il modello Inbook. Il corso ha come obiettivo l’utilizzo della comunicazione aumentativa e i diversi sistemi simbolic per rendere la lettura inclusiva e partecipata. Mercoledì 22 gennaio, invece, alle 17 si terrà il laboratorio per bambini “Che spettacolo!” con letture in CAA e attività ispirata al libro Sei uno spettacolo nonno (dai 7 anni di età) e mercoledì 29 gennaio dalle 17 l’iniziativa “Le avventure del signor balena” con letture in CAA e laboratorio (dai 5 anni). Entrambe le attività sono su prenotazione al numero di telefono 055 3270124.

“Una lettura partecipata e inclusiva – ha detto l’assessore alla cultura Massimo Galli (nella foto) – è ormai diventata imprescindibile nella società odierna e credo che le iniziative e i progetti su questa tematica a cura della nostra biblioteca comunale siano una ottima opportunità da cogliere”. La biblioteca di Lastra a Signa fa parte delle biblioteche della Rete Toscana delle Biblioteche Inbook e grazie al progetto ha fatto tradurre in simboli CAA e stampare il libro per bambini “Gelato” di Silvia Borando ed Elisabetta Pica per metterlo a disposizione di tutti gli utenti.