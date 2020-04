La biblioteca Ragionieri resta chiusa fino al 13 aprile, ma le proposte continuano sul web

SESTO FIORENTINO – Biblioteca chiusa fino al 13 aprile. A tutti gli utenti della biblioteca Ragionieri è arrivato questo messaggio che ricorda la necessità di mantenere la chiusura in attuazione delle misure per il contenimento del diffondersi del virus Covid-19 fino a dopo Pasqua. Anche se chiusa la biblioteca continua a “lavorare”, i bibliotecari si sono ingegnati per rendere meno pesante soprattutto alle famiglie con figli, l’obbligo di stare a casa durante l’emergenza sanitaria. E così ogni giorno propone letture per bambini e per adulti, testro e spettacoli, oppure pillole informative sulla storia della manifattura di Doccia, consigli di lettura e giochi. Tutto può essere seguito anche sui social. E’ attiva anche la biblioteca digitale DigiToscana MediaLibraryOnLine che consente di accedere gratuitamente,via Internet,a quotidiani, riviste, ebook, musica, banche dati, audiolibri, corsi a distanza

In questo periodo sono sospese anche le sanzioni relative ai ritardi dei prestiti in scadenza e le scadenze sono da considerarsi prorogate alla fine del periodo di chiusura. E.A.