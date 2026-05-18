“La biblioteca si muove”: riparte il progetto del furgoncino di libri e attività    

LASTRA A SIGNA – Riparte il progetto “La biblioteca si muove”, il servizio itinerante a cura della biblioteca comunale di Lastra a Signa che prevede un furgoncino carico di libri e informazioni sulle attività e servizi e che effettua soste, soprattutto nelle frazioni, durante le quali sarà possibile iscriversi alla biblioteca, prendere in prestito e […]

LASTRA A SIGNA – Riparte il progetto “La biblioteca si muove”, il servizio itinerante a cura della biblioteca comunale di Lastra a Signa che prevede un furgoncino carico di libri e informazioni sulle attività e servizi e che effettua soste, soprattutto nelle frazioni, durante le quali sarà possibile iscriversi alla biblioteca, prendere in prestito e restituire i libri, conoscere i nuovi servizi e le attività. Quest’anno all’interno dell’iniziativa si terranno anche laboratori creativi. Il primo appuntamento si è tenuto sabato scorso all’interno della festa delle scuole, i prossimi appuntamenti saranno martedì 26 maggio dalle 17.30 alle 19.30 ai giardini di Largo Saint Fons, martedì 16 giugno dalle 19 alle 22 all’Antica Fiera di Ginestra in piazza del Popolo a Ginestra Fiorentina, mercoledì 17 giugno dalle 21 alle 23 durante i mercatini che si terranno in via Primo Maggio e via XXIV Maggio, mercoledì 8 luglio dalle 18 alle 20 ai giardini di Brucianesi in piazza Don Facibeni e mercoledì 15 luglio dalle 21 alle 23 durante i mercatini serali che si terranno in via Primo Maggio e via XXIV Maggio.