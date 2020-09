“La bicicletta merita il Nobel per la pace”: inaugurata la targa in ricordo di Alfredo Martini

SESTO FIORENTINO – “La bicicletta è la chiave di movimento e lettura di grandi città”. E’ una delle frasi apposte sulla targa dedicata ad Alfredo Martini, scomparso alcuni anni fa, collocato sulla pista ciclabile di via Machiavelli all’angolo con via Giusti dove è la casa dell’ex ciclista e ex ct della nazionale di ciclismo. Questa […]

SESTO FIORENTINO – “La bicicletta è la chiave di movimento e lettura di grandi città”. E’ una delle frasi apposte sulla targa dedicata ad Alfredo Martini, scomparso alcuni anni fa, collocato sulla pista ciclabile di via Machiavelli all’angolo con via Giusti dove è la casa dell’ex ciclista e ex ct della nazionale di ciclismo. Questa mattina la targa è stata resa visibile con una cerimonia, rispettosa delle normative anticontagio, alla presenza del sindaco Lorenzo Falchi, del vicesindaco Damiano Sforzi e dell’assessore Massimiliano Kalmeta e della famiglia di Martini e di un gruppo di appassionati ciclisti. Proprio per evitare assembramenti la cerimonia è stata veloce. La targa riporta alcune frasi di Alfredo Martini dedicate alla bicicletta “La bicicletta è la chiave di movimento e lettura di grandi città. Un contributo sociale. E non ha controindicazioni. Fa bene al capo e all’umore. Chi va in bici fischietta, pensa, progetta, canta, sorride. Chi va in macchina s’incattivisce o s’intristisce. La bicicletta non mi ha mai deluso. La bicicletta è sorriso e merita il premio Nobel per la pace”.