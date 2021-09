La Borsa del giocattolo torna al Delta Florence

CALENZANO – La Borsa del giocattolo tornerà domenica 3 ottobre, ma non allo St.Art di via Garibaldi. Lo St.Art in questi ultimi mesi è diventato Hub vaccinale, quindi la manifestazione dedicata ai giochi e al collezionismo si svolgerà nella sede che l’aveva accolta nel passato l’Hotel Delta Florence vicino all’uscita autostradale A 1 in via […]

CALENZANO – La Borsa del giocattolo tornerà domenica 3 ottobre, ma non allo St.Art di via Garibaldi. Lo St.Art in questi ultimi mesi è diventato Hub vaccinale, quindi la manifestazione dedicata ai giochi e al collezionismo si svolgerà nella sede che l’aveva accolta nel passato l’Hotel Delta Florence vicino all’uscita autostradale A 1 in via Vittorio Emanuele.

Posto che si è sempre rivelato strategico dal punto di vista della ubicazione e ormai conosciuto dagli espositori di tutta Europa e dal pubblico che lo ha affollato per tanti anni alla ricerca di quel giocattolo che mancava in collezione.

Per evitare gli affollamente gli organizzatori l’associazione Il Paese dei Balocchi ha previsto la pesenza di 60 espositori in modo da creare distanziamenti e percorsi anti contagio Covid. Molte le restrizioni per il pubblico ed espositori e fra queste l’obbligo della misurazione della temperatura, il documento Green Pass che verrà controllato all’entrata o il certificato del tampone in corso di validità, e sorveglianza della Protezione Civile all’entrata e uscita della struttura. L’orario dalle 9 alle 16.