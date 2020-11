La Borsa del giocattolo tornerà nel 2021

CALENZANO – Per le cause dovute all’emergenza sanitaria Covid 19 la Borsa del Giocattolo d’epoca prevista per il 6 dicembre al Centro Eventi St. Art di via Garibaldi, non ci sarà. “L’unico evento dei quattro in programma di quest’anno è stato quello del 4 ottobre – spiega l’organizzatore della mostra Agostino Barlacchi – dove tutto […]

CALENZANO – Per le cause dovute all’emergenza sanitaria Covid 19 la Borsa del Giocattolo d’epoca prevista per il 6 dicembre al Centro Eventi St. Art di via Garibaldi, non ci sarà. “L’unico evento dei quattro in programma di quest’anno è stato quello del 4 ottobre – spiega l’organizzatore della mostra Agostino Barlacchi – dove tutto si è svolto nel migliore dei modi sia per il pubblico sia per gli espositori, infatti per l’occasione era stato approntato un protocollo con corsie larghe ed un percorso obbligato in due piani del padiglione espositivo rendendo l’evento perfettamente in sicurezza”.

“Gli organizzatori Il Paese dei Balocchi – prosegue Barlacchi – hanno preferito chiudere questo 2020 con una sola manifestazione tenuta delle quattro in programma facendo prevalere il buon senso per tutti e dando appuntamento ai collezionisti ed espositori per il 2021 stilando fino da adesso il calendario degli eventi”. La borsa del giocattolo si terrà: 13 – 14 marzo Concorso internazionale Frammenti di Storia premio Regione Toscana, il 14 marzo – Salone del Soldatino, della Bambola e del Giocattolo. il 9 maggio – Borsa del Giocattolo d’epoca, il 3 ottobre – Borsa del Giocattolo d’Epoca, il 5 dicembre – Borsa del Giocattolo d’epoca. Gli spazi sono prenotabili da parte degli espositori al numero telefonico 055 882041 – 330565439 a.narlacchi@mclink.it.