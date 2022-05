“La bottega degli odori”: laboratori di scrittura autobiografica all’Auser

SESTO FIORENTINO – La bottega degli odori” è il laboratorio di scrittura autobiografica curato da Ada Ascari dell’Auser, esperta in scrittura autobiografica e scrittura biografica analitica. Il laboratorio di giugno dall’8 al 29, si svolge con due modalità: online e in presenza. In quest’ultimo caso la sede ad ospitare i partecipanti è quella di Auser […]

SESTO FIORENTINO – La bottega degli odori” è il laboratorio di scrittura autobiografica curato da Ada Ascari dell’Auser, esperta in scrittura autobiografica e scrittura biografica analitica. Il laboratorio di giugno dall’8 al 29, si svolge con due modalità: online e in presenza. In quest’ultimo caso la sede ad ospitare i partecipanti è quella di Auser Sesto Fiorentino in via Pasolini 105.

“Ho preferito mettere a disposizione due differenti modi di partecipazione – spiega Ascari – per venire incontro a tutte le persone desiderose di prendere parte al laboratorio. Così per chi abita fuori comune oppure vuole seguire il laboratorio in orario serale ho previsto gli appuntamenti online, mentre per chi preferisce essere presente gli incontri si tengono nel saloncino dell’Auser il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17”.

Gli incontri sono aperti da alcune letture dalle quali i partecipanti prenderanno spunto per elaborare i propri racconti che poi saranno condivisi.

“Anche in questo caso ci sono modalità diverse – spiega Ascari – per quanto riguarda il laboratorio online, ciascun partecipante collocherà, una volta concluso, il proprio elaborato in uno spazio comune della rete dove gli altri partecipanti potranno leggerlo. Mentre per chi segue il laboratorio di persona la condivisione sarà attraverso la lettura che verrà fatta nell’appuntamento successivo”.

Gli incontri, spiega Ascari, sono 4 di un’ora per chi sceglie l’online e di due ore per chi sceglie la modalità in sede. Anche i costi sono diversi: 20 euro per il laboratorio online e 40 euro per quello in presenza. Si può dire che i laboratori di scrittura e i circoli di lettura sono quasi sempre “rosa” e la conferma arrava anche da Ada Ascari.

“In genere gli uomini sono rari in questo tipo di incontri – spiega Ascari – tengo diversi laboratori di scrittura autobiografica e vedo che partecipano solo le donne. Anche in questo caso è il genere femminile quello maggiormente rappresentato con età variabili: dai 40 ai 75 per il laboratorio online e da 50 in avanti per quello in presenza”.