La carica dei 500: a Campi Bisenzio la cena dei volontari di protezione civile Anpas che hanno prestato servizio durante l’alluvione

CAMPI BISENZIO – Saranno 500 i volontari di protezione civile Anpas che questa sera, a partire dalle 20, saranno presenti al circolo Rinascita di Campi Bisenzio. Per quella che vuole essere una vera e propria cena di ringraziamento per il servizio offerto durante il periodo dell’alluvione. Ma non solo. Arriveranno da tutta la Toscana e […]

CAMPI BISENZIO – Saranno 500 i volontari di protezione civile Anpas che questa sera, a partire dalle 20, saranno presenti al circolo Rinascita di Campi Bisenzio. Per quella che vuole essere una vera e propria cena di ringraziamento per il servizio offerto durante il periodo dell’alluvione. Ma non solo. Arriveranno da tutta la Toscana e dalle altre regioni d’Italia guidati dal presidente di Anpas Toscana, Dimitri Bettini. Insieme a lui anche il responsabile di protezione civile, Roberto Poggiani, e l’assessore regionale Monia Monni. Una serata che si preannuncia quindi dalle mille emozioni: Anpas Toscana, infatti, a Campi Bisenzio ha messo a disposizione la cucina mobile, le idrovore, torri faro, e mezzi per ripulire il Comune dal fango. E quello di stasera, una “cena di fine emergenza”, vuole essere un appuntamento per tramandare una tradizione che si ripete da anni. Viene organizzata infatti come momento di “scarico emotivo” per i volontari che hanno prestato servizio in situazioni difficili: momenti del genere sono stati organizzati in ogni zona nella quale i volontari Anpas sono andati a prestare servizio.