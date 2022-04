“La carovana dei pacifici” a Campi Bisenzio. Lunedì 11 appuntamento conclusivo in piazza Aldo Moro

CAMPI BISENZIO – L’Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini ha ideato il progetto per la settimana della consapevolezza definito “La carovana dei pacifici” che si concluderà nell’esposizione dei lavori dei ragazzi, lunedì 11 aprile, in piazza Aldo Moro a Campi Bisenzio. Il progetto ha coinvolto tutti gli alunni dell’istituto, dalla scuola dell’infanzia, alla primaria e alla […]

CAMPI BISENZIO – L’Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini ha ideato il progetto per la settimana della consapevolezza definito “La carovana dei pacifici” che si concluderà nell’esposizione dei lavori dei ragazzi, lunedì 11 aprile, in piazza Aldo Moro a Campi Bisenzio. Il progetto ha coinvolto tutti gli alunni dell’istituto, dalla scuola dell’infanzia, alla primaria e alla secondaria di primo grado. Lo scopo è quello di imparare a riconoscere i conflitti: le parole, i gesti e le emozioni e analizzarne cause e conseguenze. L’obiettivo è quello di cercare strategie per risolvere questi conflitti in modo positivo per scoprire le proprie abilità sociali utili per una convivenza

Ogni bambino ha quindi realizzato il suo pacifico (cioè una figura portatrice di un messaggio di pace) che è stato esposto in diversi ambienti a scuola. I “pacifici” però sfileranno anche fuori dalla scuola e in piazza Aldo Moro incontreranno la comunità campigiana. I pacifici sono circa 600/700.

“Lo scopo di questo bellissimo progetto – ha spiegato l’assessore alla cultura Monica Roso – è quello di insegnare agli alunni a rispettare e valorizzare le capacità dell’altro nel costruire relazioni positive. Questo progetto aiuterà i nostri ragazzi a farsi portatori di pace in tutti gli ambiti della loro vita, perché la risoluzione dei conflitti deve partire dal basso e dalle piccole cose, in modo da non sfociare in drammi a livello globale come la guerra”.

“In un momento storico così difficile – ha aggiunto il sindaco Emiliano Fossi – diventa fondamentale far conoscere ai ragazzi le ragioni della pace e anche i metodi per salvaguardarla e mantenerla. Stiamo assistendo a scene terribili che arrivano dall’Ucraina e con ‘La carovana dei pacifici’ vogliamo mandare un messaggio di solidarietà e di vicinanza a tutti i bambini colpiti dal conflitto, che ne sono vittime innocenti e inermi”.