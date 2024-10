“La cava dei Carlini? In una condizione allarmante”: la denuncia dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia

LASTRA A SIGNA – “La condizione in cui versa parte della della cava dei Carlini è allarmante”: lo dicono Matteo Gradi, Paolo De Marinis e Maurizio Gambina, consiglieri di Fratelli d’Italia a Lastra a Signa, che poi aggiungono: “Una porzione del complesso, che si affaccia su via di Stagno, è stata occupata abusivamente portando al degrado igienico-sanitario l’intera zona. Oltre a questo c’è anche da considerare un fattore di rischio per tutti coloro che percorrono quella via per arrivare al Parco Fluviale, infatti all’interno del “cortile” dell’edificio si trovano più cani che, per colpa delle condizioni in cui sono costretti a vivere, ringhiano e intimoriscono chiunque passi. Tutto ciò non è sostenibile per i cittadini di Lastra a Signa che già da tempo denunciano il fatto. L’amministrazione intervenga per sgomberare e per far riacquistare a tutti i lastrigiani la sicurezza di cui hanno bisogno”.