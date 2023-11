La celebrazione della Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate a Signa: il programma

SIGNA – Inizieranno alle 8.30 con la deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti le celebrazioni di sabato 4 novembre, a Signa, per la Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate. Il programma prevede la continuazione delle celebrazioni con altre deposizioni di corone alla chiesa (alle 8.50) dei Colli Alti, alla chiesa di Sant’Angelo a Lecore (alle 9.15), nel giardino dei Caduti di Nassiriya (alle 9.45). Nel pomeriggio (alle 15), in piazza della Repubblica e piazza Cavour, l’alzabandiera e le deposizioni di altre due corone. Corone d’alloro, con omaggio ai caduti, saranno deposte anche alla chiesa di Santa Maria in Castello (alle 16) e alla chiesa di San Miniato (alle 16.30). Le iniziative per la Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate si concluderanno alle 16.45 con la celebrazione della Messa al cimitero di San Miniato, l’omaggio ai caduti e la deposizione di un’altra corona di alloro. In ricordo per i caduti di tutte le guerre, durante la giornata, i rintocchi della campana della chiesa di San Miniato, fusa con il bronzo dei cannoni uitlizzati nella Grande Guerra.