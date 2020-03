La cesta della spesa sospesa è comparsa in via Imbriani

SESTO FIORENTINO – Pane, latte, biscotti, pasta e tutto quei prodotti di prima necessità utili a qualcuno che adesso, più che mai, si trova in difficoltà. In una cesta lasciata in via Imbrunai (la foto è stata pubblicata da Sestogrado Paranoico sul social Facebook)ci sono proprio i prodotti di una “spesa sospesa”, una “spesa della gentilezza”. Sulla cesta un cartello su cui è scritto “Chi paga può lasciare… e chi ha bisogno può prendere”. In questo momento non è solo un bel gesto, ma una risposta immediata alle difficoltà delle persone che hanno perso il lavoro. Chissà se altre strade seguiranno l’esempio e se altri cittadini lasceranno una spesa sospesa.

Foto da Facebook