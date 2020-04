La cinquantesima “Giornata della terra” negli scatti del nostro Roberto Vicario

PIANA FIORENTINA – Quello che si festeggia oggi, mercoledì 22 aprile, è il 50° anniversario della “Giornata mondiale della terra”. Un appuntamento che ricorre in un periodo strano ma che, non per questo, deve distogliere l’attenzione da quelli che dovrebbero essere alcuni punti fermi nella vita di ognuno di noi. Con un tema che, soprattutto quest’anno, ci tocca in modo particolare: il clima. Una giornata in tempo di Covid-19, che ha spinto il nostro fotografo Roberto Vicario, anche lui a casa, “a frugare tra i cassetti e tirare fuori una serie di fotografie relative ad alcuni dei luoghi che ci circondano quotidianamente”. E che speriamo di rivedere presto “dal vivo”. Quella che ne è nata è una raccolta di immagini – e musica – che vuole essere il mio, il nostro personale augurio al pianeta dove viviamo. Non a caso, molti di noi vogliono ancora far sentire le proprie voci sull’azione contro il cambiamento climatico, malgrado l’impossibilità di farlo attraverso le forme tradizionali di attivismo, viste le circostanze. Noi lo facciamo così.

P.F.N.