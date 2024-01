La Cisl inaugura la nuova sede di Prato con un incontro al Centro Pecci, giovedì 1 febbraio 

PRATO – “Visione e partecipazione per guidare il cambiamento”. E’ questo il tema della tavola rotonda organizzata dalla Cisl Firenze-Prato in occasione dell’inaugurazione della nuova sede pratese del sindacato. L’appuntamento è per giovedì 1 febbraio, quando il Consiglio generale della Cisl Firenze-Prato si riunirà al Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci. L’inizio dei lavori è […]

PRATO – “Visione e partecipazione per guidare il cambiamento”. E’ questo il tema della tavola rotonda organizzata dalla Cisl Firenze-Prato in occasione dell’inaugurazione della nuova sede pratese del sindacato. L’appuntamento è per giovedì 1 febbraio, quando il Consiglio generale della Cisl Firenze-Prato si riunirà al Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci. L’inizio dei lavori è previsto per le 9,15 con l’intervento del segretario generale Fabio Franchi. Poi prenderà il via la tavola rotonda a cui prenderanno parte la segretaria generale aggiunta della Cisl nazionale Daniela Fumarola, il sindaco di Prato Matteo Biffoni e il fondatore e amministratore delegato del Gruppo Beste Giovanni Santi. Al termine della mattinata è previsto lo spostamento nella nuova sede Cisl di Prato (viale Montegrappa 282/B), aperta dall’8 gennaio scorso, per l’inaugurazione ufficiale.