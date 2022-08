La “Città dei lettori” a settembre riparte da Calenzano

CALENZANO – Riparte da Calenzano, dal 1 al 3 settembre La Città dei lettori per poi andare in altri comuni dell’area fiorentina. Molti gli scrittori che saranno presente alla manifestazione nei diversi comuni della provincia fiorentina tra questi: Iaia Forte, Mario Desiati, Umberto Galimberti, Jonathan Bazzi, Maura Gancitano, Claudio Piersanti, Catena Fiorello Galeano, Sveva Casati […]

CALENZANO – Riparte da Calenzano, dal 1 al 3 settembre La Città dei lettori per poi andare in altri comuni dell’area fiorentina. Molti gli scrittori che saranno presente alla manifestazione nei diversi comuni della provincia fiorentina tra questi: Iaia Forte, Mario Desiati, Umberto Galimberti, Jonathan Bazzi, Maura Gancitano, Claudio Piersanti, Catena Fiorello Galeano, Sveva Casati Modignani, Marco Baliani, Simone Innocenti, Simona Baldanzi. La città dei lettori, l’iniziativa dedicato al libro e alla letteratura che da cinque anni porta in Toscana autori, illustratori, traduttori e curatori di primo piano con l’obiettivo di promuovere la passione per la lettura riprenderà gli incontri dal 1 settembre al 29 ottobre in programma 14 giornate di eventi diffusi su sei Comuni della Città Metropolitana di Firenze per il progetto culturale di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS, con la direzione di Gabriele Ametrano (www.lacittadeilettori.it).

“Leggere cambia tutto” è il motto che accompagna l’iniziativa che nei mesi di giugno e luglio ha abbracciato Firenze, Grosseto, Arezzo, Lucca, Villamagna (Pi) e Monteriggioni (Si), portando il proprio messaggio a un pubblico sempre più ampio in piccoli e grandi centri, aderendo al Patto regionale per la lettura promosso dalla Regione Toscana. Un percorso tra presentazioni, incontri, anteprime, talk, conferenze, reading e attività per giovani lettori che ripartirà da Calenzano dal 1 al 3 settembre, per continuare poi a Bagno a Ripoli dal 9 al 11 settembre, a Campi Bisenzio dal 15 al 16 settembre, a Montelupo Fiorentino dal 23 al 24 settembre, e a Pontassieve, dall’8 al 9 ottobre. Conclusione con una prima edizione, a Impruneta (FI) dal 28 a l 29 ottobre.

“Firenze, Grosseto, Arezzo, Lucca, Villamagna e Monteriggioni sono state le prime tappe toscane del nostro programma. Sei festival che hanno raccolto consenso, entusiasmo e una straordinaria partecipazione di pubblico” – dice Gabriele Ametrano, direttore del progetto e presidente dell’Associazione Wimbledon APS. “Dal primo settembre torniamo nel territorio della Città Metropolitana di Firenze con altri sei festival: un lungo percorso culturale e letterario ricco di approfondimenti e riflessioni sul contemporaneo a partire dalle pagine dei libri delle autrici e degli autori invitati. Possiamo dire che La città dei lettori è oggi il primo progetto culturale toscano in cui le collaborazioni tra realtà culturali, amministrazioni comunali, istituzioni e sostenitori privati trovano coordinamento e univoca missione nel promuovere la lettura. Leggere cambia tutto e ci unisce: con La città dei lettori possiamo affermarlo con certezza”.