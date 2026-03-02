SESTO FIORENTINO – Si terrà mercoledì 4 marzo alle 17, presso la biblioteca Ernesto Ragionieri l’incontro promosso dai Giovani Democratici “La città del domani”. Interverranno la vicesindaca Claudia Pecchioli, l’assessore alla casa di Milano Municipio I Lorenzo Pacini, il consigliere comunale di Pisa Enrico Bruni e Laura Sravigna, assessore alla smart city e innovazione del Comune di Firenze.
“La città del domani”: incontro in Biblioteca
