La Città Metropolitana ricorda Carla Fracci, fu assessore alla cultura della Provincia di Firenze

SESTO FIORENTINO – Un giorno triste per la danza e per il mondo dell’arte in genere, la notizia della morte di Carla Fracci è arrivata anche alla Città metropolitana. Carla Fracci era stata assessore alla cultura alla Provincia di Firenze in Palazzo Medici Riccardi quando il presidente era l’ex sindaco sestese Andrea Barducci. Fu proprio Barducci a volerla nella Giunta provinciale. Oggi la ricorda il Il sindaco Dario Nardella. “Apprendo con dolore della morte di Carla Fracci, la nostra stella nell’arte incantatrice della danza. – si legge in una nota della Città Metropolitana – Mi stringo ai suoi cari e ricordo in lei anche l’amministratrice, assessora alla Cultura nella Provincia di Firenze che sviluppò legami con la Russia, prese le parti dei bambini Saharawi, l’impegno per la salvaguardia del Maggio Musicale Fiorentino. Sono solo tre espressioni di un impegno portato avanti con discrezione e autorevolezza. Ho stretto un bel legame di amicizia con Carla Fracci e nel corso degli anni ho avuto modo di collaborare spesso con lei, coltivando insieme la passione per la buona amministrazione, per la musica, per la cultura che fa crescere il senso di un’appartenenza comune fondata su ciò che dura”.