La Comunità di Sant’Egidio il giorno di Natale a pranzo a Spazio Reale

FIRENZE/CAMPI BISENZIO – E’ un appuntamento che si rinnova di anno in anno. E che arriva a coronamento di dodici mesi intensi e ricchi di attività. E’ l’appuntamento con il pranzo che la comunità di Sant’Egidio organizza in tutta la Toscana il giorno di Natale. E che, per quanto riguarda Firenze e provincia, sarà “suddiviso” fra la Basilica di San Lorenzo e Spazio Reale. Un momento di condivisione, preparato in collaborazione con la Diocesi, al quale prenderanno parte il cardinale Giuseppe Betori e, quest’anno, anche il sindaco di Firenze Dario Nardella. Tre giorni dopo, invece, il 28 dicembre verrà preparata e portata la cena ai senza fissa dimora. Altri momenti di condivisione anche nel carcere di Sollicciano durante le festività. Tutti, infine, sono invitati a Firenze il 1 gennaio, alle 10.45, in piazza San Lorenzo per la “Giornata mondiale della pace”: si attraverserà la città con il corteo “Pace in tutte le terreterre” per raggiungere Santa Maria dei Ricci in via del Corso a mezzogiorno per l’Angelus e poi per un momento conviviale. Tutte le iniziative sono sostenute anche con l’aiuto di Fondazione Cr Firenze, Otto per mille Chiesa Cattolica e Unicoop.

P.F.N.

Nella fotografia un momento del pranzo di Natale a Spazio Reale dell’anno scorso.