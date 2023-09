La coop Esedra presenta il Bilancio di Sostenibilità

CAMPI BISENZIO – Si terrà sabato 23 settembre alle 17 all’Hotel del 500 la presentazione del Bilancio di Sostenibilità della cooperativa autotrasporti e facchinaggio Esedra. L’occasione è data dal 50esimo anniversario della fondazione.“Siamo fra le prime aziende di trasporto di Prato a sostenere un programma di efficientamento ed innovazione dedicato al nostro settore – dichiara il presidente David Sventer – grazie al supporto offerto da Tempo Zero, un’unità operativa del gruppo Toscandia che si occupa di queste tematiche. Da azienda leader di un settore che sappiamo essere impattante sulle emissioni in atmosfera, siamo orgogliosi di iniziare questo percorso: la redazione di questo documento è infatti il primo passo verso gli obiettivi dettati dai sustainable development goals (SDGs) che miglioreranno la nostra attività sui temi della sostenibilità ambientale, sociale e della governance aziendale. Il nostro impegno si focalizzerà sulla decarbonizzazione, sull’efficientamento della nostra flotta e dei nostri consumi per ridurre gli sprechi il più possibile. Vogliamo rimanere al passo coi tempi, garantendo ai nostri stakeholders trasparenza riguardo alle nostre emissioni e ai nostri rischi ambientali, cogliere le opportunità insite nella transizione ecologica, massimizzare il livello di salute e sicurezza dei nostri dipendenti, garantendo loro costanti percorsi di formazione e informazione”.

Tra gli obiettivi che la Cooperativa Esedra si propone raggiungere nei prossimi anni ci sono il monitoraggio dei consumi energetici della struttura aziendale e dei propri mezzi, su cui sono in programma ulteriori investimenti. I veicoli attualmente operativi come euro 6 sono 8, il 29% del totale; i loro consumi saranno attentamente monitorati, adottando costantemente modalità di gestione delle tratte e dei carichi che minimizzino l’impatto ambientale delle proprie attività. Inoltre, saranno posti in atto, l’individuazione di soluzioni alternative per l’approvvigionamento energetico e corsi di guida smart focalizzati sulla diminuzione dei consumi e dell’usura dei veicoli. All’incontro nterverranno il presidente David Sventer, i responsabili del settore trasporto della Lega Coop Ivan Ferrucci e Giuseppe Barelli e Francesco Garuglieri, Andrea Ferraresso e Giacomo Gionangeli di Toscandia-Tempozero.