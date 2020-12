La cooperativa Pio Monte ricorda l’amico Rossano Masotti a un anno dalla morte con una Messa a San Miniato

SIGNA – E’ passato un anno da quando è morto Rossano Masotti e, in occasione del primo anniversario dalla sua scomparsa, la cooperativa Pio Monte ha organizzato una Santa Messa per ricordarlo. In accordo con le normative previste dal Dpcm del 3 dicembre, la celebrazione religiosa aperta a tutti avrà luogo lunedì 14 Dicembre alle […]

SIGNA – E’ passato un anno da quando è morto Rossano Masotti e, in occasione del primo anniversario dalla sua scomparsa, la cooperativa Pio Monte ha organizzato una Santa Messa per ricordarlo. In accordo con le normative previste dal Dpcm del 3 dicembre, la celebrazione religiosa aperta a tutti avrà luogo lunedì 14 Dicembre alle 17 presso la chiesa di San Miniato a Signa, in concomitanza all’assemblea annuale per i saluti di Natale. Rossano, infatti, nato e cresciuto a Signa, era un socio e generoso collaboratore della cooperativa, “oltre che sempre disponibile – si legge in una nota – a dare una mano per le iniziative sportive, sociali e culturali del paese. Conosciuto da buona parte della comunità signese, era ben voluto da tutti, sempre sorridente e allegro, di una spiccata umanità. Morì improvvisamente il 13 dicembre dell’anno scorso, lasciando la moglie Piera e il figlio Valter“. A ricordarlo sono Sara Petrelli e Alessio Tassi, rispettivamente presidente e vice-presidente della cooperativa, che ha come scopo “l’integrazione sociale, tramite il lavoro, di persone del territorio in difficoltà”.