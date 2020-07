La coppia Giusti/Sorrentini vince la prima edizione di “Campiabilia”: quando il tennis è per tutti

CAMPI BISENZIO – Una grande festa del tennis si è svolta al Tennis Club 2M di Campi Bisenzio dove, sabato e domenica scorsi, ha avuto luogo il Campiabilia, torneo di Doppio H integrato di Wheelchair Tennis. Ventotto partecipanti, quattordici coppie in gara e tanto divertimento. Infatti, da sabato mattina, i tennisti in carrozzina e non, hanno […]

CAMPI BISENZIO – Una grande festa del tennis si è svolta al Tennis Club 2M di Campi Bisenzio dove, sabato e domenica scorsi, ha avuto luogo il Campiabilia, torneo di Doppio H integrato di Wheelchair Tennis. Ventotto partecipanti, quattordici coppie in gara e tanto divertimento. Infatti, da sabato mattina, i tennisti in carrozzina e non, hanno calcato i due campi in terra rossa per una due giorni che ha riscosso molto successo viste anche le tante iscrizioni giunte da fuori regione.

A trionfare è stata la coppia formata da Cinzia Giusti e Andrea Sorrentini che hanno battuto Tommaso Cecchi e Pasquale Greco al tie-break in una finale al cardiopalma. Le due coppie erano arrivate in finale sconfiggendo rispettivamente Piero Baroglio/Alessandro Paulon e Andrea Gadducci/Lorenzo Bonavita nel turno precedente.

“Ospitare questa manifestazione – dice Cesare Carovani, presidente del Circolo 2M – è stato motivo di grande soddisfazione per tutto il circolo. Voglio ringraziare tutti i nostri soci e chi ci ha aiutato nella riuscita di questo evento. E’ stata un esperienza unica e che vogliamo portare avanti nel futuro, ampliandola a tutti gli appassionati di wheelchair tennis di tutta Italia. In campo si sono visti i veri valori dello sport”.

“Quella di questo weekend – aggiunge Alessandro Consigli, consigliere delegato allo Sport del Comune di Campi – è stata solo la prima edizione di Campiabilia perché l’obiettivo è quello di dare un seguito a questa iniziativa. In campo si è vista una gran voglia di competere ma anche tanto divertimento”. “E’ stato bello – conclude Consigli – vedere così tanti partecipanti alla prima edizione. Ed è stato ancora più bello vedere la stupore negli occhi dei normodotati davanti al livello di gioco degli atleti su sedia a rotelle. Ci tengo a ringraziare il Circolo 2M per aver messo a disposizione tutte le sue strutture, il Centro commerciale I Gigli per la sponsorizzazione e l’amministrazione comunale che ha reso possibile lo svolgimento del torneo. La speranza è quella di ripetere Campiabilia il più presto possibile”.