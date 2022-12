La Corale di Santa Maria a Colonica spegne 50 candeline e per festeggiare si esibisce nella chiesa di San Domenico a Prato

CAMPI BISENZIO – “Il concerto vuole rendere omaggio e riaggregare le tante persone che il coro lo hanno visto, ne hanno gioito, l’hanno più volte applaudito”: a parlare così è don Romano Faldi, fondatore e anima della Corale tutta al femminile di Santa Maria a Colonica che quest’anno spegne 5o candeline. E per festeggiare queste particolari “nozze d’oro” domenica 11 dicembre alle 21 si esibirà nella chiesa di San Domenico a Prato per celebrare al tempo stesso anche l’arrivo del Natale. Anche questa serata, infatti, porta l’impronta tipica del Gruppo Corale e si compone di due parti: la prima è una composizione di Benjamin Britten intitolata A Ceremony of Carols, una festa di Càrole, che, nella antica tradizione inglese, erano raccolte di canti in onore del Natale e della natura; la seconda parte del concerto si compone invece di musiche della letteratura natalizia mentre la serata si concluderà con una simpatica sorpresa.

Nel 1972, nominato pievano di Santa Maria a Colonica, il sacerdote iniziò subito il progetto musicale e il Gruppo Corale si preparò per due eventi cittadini: cantò la Carmen di Bizet al Metastasio nel “Coro delle zingarelle” e l’anno successivo partecipò al concorso nazionale per cori di voci bianche, organizzato dalla Guido Monaco, dove si classificò al terzo posto. Da allora il coro diretto da don Romano è cresciuto in numero e qualità. Tanti i concorsi, i concerti e le rassegne, anche all’estero, a cui la Corale ha partecipato. All’attivo c’è anche la registrazione di due cd e l’organizzazione di 24 edizioni della rassegna “Tre cori, tre generi”. Indimenticabile il 16 marzo 2014, ad Arezzo, quando, con giuria presieduta dal maestro Fabio Lombardo, il Gruppo Corale di Santa Maria a Colonica si aggiudicò il primo premio a livello regionale.