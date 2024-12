La “correttezza commerciale” e gli interventi sul territorio: il focus in “Estra Notizie” di dicembre

PRATO – Correttezza commerciale: questo il fil rouge di “Estra Notizie” del mese di dicembre. In sintesi: no alla vendite per telefono, sì al contatto diretto o alla vendita porta a porta, pratiche che Estra utilizza da tempo, abolendo quindi l’uso del telefono, per presentare le proprie offerte alla clientela. E per dare ancora più […]

PRATO – Correttezza commerciale: questo il fil rouge di “Estra Notizie” del mese di dicembre. In sintesi: no alla vendite per telefono, sì al contatto diretto o alla vendita porta a porta, pratiche che Estra utilizza da tempo, abolendo quindi l’uso del telefono, per presentare le proprie offerte alla clientela. E per dare ancora più importanza a tutto ciò che riguarda l’on line, la App di Estra si è ulteriormente rinnovata, ha funzionalità più aggiornate rispetto al passato ed è sicuramente maggiormente performante, consentendo quindi una navigazione più efficiente. Infine un’occhiata agli interventi sul territorio, grazie all’intervento di Centria, la rete di distribuzione del gas di Estra, al lavoro a Colonnata, nel Comune di Sesto Fiorentino, per sostituire circa un chilometro di tubature per rendere più sicura la rete gas. Questo e altro ancora in “Estra Notizie”, biona visione.