La cucina di Auser Nuova Zambra per i lavoratori della Gkn

SESTO FIORENTINO – La solidarietà dell’Auser Toscana verso i lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio licenziati con una mail e ora in presidio davanti all’azienda, si è concretizzata con la preparazione e consegna di pasti da parte di Auser Nuova Zambra. I volontari hanno immediatamente attivato la cucina dell’Auser Nuova Zambra di via Pasolini a Sesto Fiorentino, per la preparazione dei pasti. Sono stati quindi cucinati e consegnati ai lavoratoi della Gkn 170 pasti in due giornate: 50 lunedì scorso 12 luglio e 120 martedì 13 luglio.

Questa mattina 14 luglio una delegazione dell’Auser Toscana composta dalla presidente Simonetta Bessi, dl vicepresidente Renato Campinoti si è recata a portare la solidarietà ai lavoratori della Gkn. Alla delegazione si è aggiunta anche una rappresentanza dell’Auser Territoriale di Prato.

“Abbiamo voluto concretizzare la nostra solidarietà ai lavoratori della Gkn con un gesto di vicinanza e sostegno alla loro battaglia. – ha detto la presidente dell’Auser Toscana Simonetta Bessi – sappiamo quanto sia difficile il momento che stanno vivendo gli oltre 400 lavoratori e le loro famiglie colpite da un gesto irrispettoso e inaccettabile quale quello usato dall’azienda per licenziarli. E sappiamo che oltre alla solidarietà servono anche fatti. I volontari Auser sono da sempre vicini a chi è in difficoltà e a chi difende il lavoro, in modo tangibile”.

Auser Toscana si è resa disponibile per altre necessità a sostegno della lotta dei lavoratori. Venuti a conoscenza della mobilitazione del 19 luglio, Auser Toscana ha immediatamente dato la propria adesione all’iniziativa.