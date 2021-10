“La dama senza l’ermellino” al Comune di Signa: donazione di Annamaria Maremmi

SIGNA – E’ stata donata una nuova opera al Comune di Signa che andrà ad arricchire il patrimonio artistico del palazzo comunale. “La dama senza ermellino” di Annamaria Maremmi, citazione dell’opera leonardiana, è stata consegnata ieri dall’artista al sindaco Giampiero Fossi durante una cerimonia ristretta nella sala giunta del palazzo comunale. “Uno fra i dipinti più originali della produzione di Annamaria Maremmi, commenta il sindaco Fossi – un lavoro in cui si riconoscono pienamente i suoi tratti stilistici e che sono felice di accogliere fra le opere conservate nel palazzo comunale. Uno fra i miei obiettivi è quello di riaprire le porte del comune ai cittadini perché possano trovare nel palazzo comunale non solo un luogo di lavoro efficiente ma anche spazio di socialità e ricchezza culturale a disposizione di tutta la comunità”. Un olio su tela doppia 70×50 cm realizzato nel 2019 in occasione della manifestazione espositiva “Leonardo 500”. “Sono felice di lasciare una piccola parte di me in questo luogo, – commenta la pittrice – ringrazio il sindaco Fossi per l’opportunità data con l’allestimento della mostra nella sala dell’affresco e per il lavoro costante che svolge per tenere vivo l’amore della comunità signese per l’arte e la cultura”.