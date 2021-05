La danza protagonista al Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO – Protagonista la danza al Teatro della Limonaia per la prossima estate. Domenica 20 giugno alle 20.30 andrà in scena “Some other place” in anteprima. concept e coreografia Sara Sguotti, musiche live Spartaco Cortesi, consulenza drammaturgica e artistica Elena Giannotti, disegno luce Mattia Bagnoli, video maker Sascha Chimenti, creative producer Marco Burchini. Lo […]

SESTO FIORENTINO – Protagonista la danza al Teatro della Limonaia per la prossima estate. Domenica 20 giugno alle 20.30 andrà in scena “Some other place” in anteprima. concept e coreografia Sara Sguotti, musiche live Spartaco Cortesi, consulenza drammaturgica e artistica Elena Giannotti, disegno luce Mattia Bagnoli, video maker Sascha Chimenti, creative producer Marco Burchini. Lo spettacolo è prodotto da Company Blu con il sostegno di MiC. Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Sesto Fiorentino.

Il corpo danzante si posiziona in uno spazio vuoto, percorribile, spazio che diventa intimo, mutevole, man mano che il corpo in continuo adattamento percorre un movimento labirintico e potente. Lo sguardo della danzatrice si apre all’immagine, un qualche altro luogo e riverbera nello score musicale dal vivo di Spartaco Cortesi.

A seguire ci sarà “La tirannia del presente-Piece #4” di Company Blu.Danza Alessandro Certini, Charlotte Zerbey, Claudia Catarzi, Elena Giannotti, Sara Sguotti, Max Barachini. Musiche Silvia Bolognesi, Nicola Vernucci.

Giovedì 15 luglio alle 20.30 nel giardino della Limonaia “Being&Doing and the space between”. Live performance, concept and dance by Paola Lattanzi, live music Spartaco Cortesi. A seguire, “Home action #Sesto Fiorentino” Compagnia Stalker_Daniele Albanesedi e con Daniele Albanese, voce Eva Karczag, materiali multimediali e tecnica Salvatore Insana.