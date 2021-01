“La didattica a distanza diventa una distanza dalla didattica”, presidio degli studenti davanti al Liceo Artistico

SESTO FIORENTINO – “La didattica a distanza diventa una distanza della didattica” questo è uno dei cartelli preparato dagli studenti del Liceo artistico di via Giusti che questa mattina, 8 gennaio, hanno dato vita ad un presidio. Organizzata dalla Rete degli studenti Medi e da Priorità alla scuola, la protesta è stata attuato per chiedere […]

SESTO FIORENTINO – “La didattica a distanza diventa una distanza della didattica” questo è uno dei cartelli preparato dagli studenti del Liceo artistico di via Giusti che questa mattina, 8 gennaio, hanno dato vita ad un presidio. Organizzata dalla Rete degli studenti Medi e da Priorità alla scuola, la protesta è stata attuato per chiedere il ritorno a scuola dall’11 gennaio al 50% e il prima possibile tutti gli studenti. “Chiediamo – dicono gli studenti -stop agli invalsi e stop alla maturità per gli studenti di quinta”. Una sorta di “sospensione” dell’anno da potersi riprendere una volta conclusa l’emergenza sanitaria.

Gli studenti chiedono anche la possibilità di effettuare tamponi rapidi per tutti i soggetti della scuola.Gli studenti si sono ritrovati davanti all’ingresso del Liceo e, tra cartelli di protesta, si sono organizzati per studiare. Attualmente al Liceo Artistico di via Giusti gli iscritti sono 300 divisi in 14 classi. In questo periodo, proprio a causa delle misure anti Covid, le classi presenti ogni giorno sono 3, ma la scuola, fanno sapere dalla dirigenza, garantisce l’attività laboratoriste per gli studenti.