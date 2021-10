“La dignità e l’umanità del popolo cubano”: se ne parla a Firenze in un convegno organizzato da Arci Città Visibili Aps

CAMPI BISENZIO – “La dignità e l’umanità di un popolo e la politica di solidarietà internazionale: Cuba, dalla scoperta dell’America ai nostri giorni”: questo il tema dell’incontro organizzato da Arci Città Visibili Aps, Aicec (Agenzia per l’interscambio culturale ed economico con Cuba) e Arci Firenze e in programma sabato 30 ottobre con inizio alle 15 presso Arci Firenze, in piazza dei Ciompi 11. “La rivoluzione cubana – spiegano gli organizzatori – è l’ultimo passo definitivo che la popolazione cubana realizza per ottenere libertà e autodeterminazione da una lunga oppressione e dall’occupazione di potenze straniere, il cui inizio risale alla scoperta dell’America. Per affrontare la storia del colonialismo che ancora oggi, in altre forme, strumentalizza economicamente ciò che ci circonda, Arci Città Visibili Aps ha organizzato questa iniziativa insieme ad Arci Firenze e Aicec. Iniziativa voluta per affrontare il desiderio di autodeterminazione di un popolo che, nonostante tutto, riesce a essere un esempio per il mondo con la solidarietà internazionale, offrendo aiuti sanitari ed educativi con i propri medici e maestri, producendo vaccini non solo per il Covid ma anche per molte varianti di cancro senza lo sfruttamento delle multinazionali farmaceutiche. Cuba non esporta bombe, guerre o violenze, ma solidarietà, salute e istruzione in cambio di nulla nei paesi poveri e anche in Occidente”. Di tutto ciò ce ne parleranno l’ambasciatore della Repubblica di Cuba in Italia, José Carlos Rodriguez Ruiz, Michele Curto, presidente Aicec, il giurista del Cnr Fabio Marcelli, l’avvocato Michela Arricale, il dottor Enrique Ubieta della Brigata Medica Internazionalista Cubana Henry Reeve e membro del Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba, Ida Garberi giornalista di Prensa Latina e Cubadebate, Fabrizio Chiodo, ricercatore del Cnr e collaboratore dell’istituto Scientifico Cubano Finlay. “Ringraziamo – concludono – per la presenza anche di Luca Milani, presidente del consiglio comunale di Firenze, Donata Bianchi, presidente della Commissione VII del Comune di Firenze, e Dmitrij Palagi, consigliere comunale di Sinistra Progetto Comune. L’evento sarà aperto da Nadia Conti, presidente Arci Città Visibili Apa, e da Manfredi Lo Sauro, coordinatore delle attività di solidarietà e di cooperazione internazionale Arci di Firenze. A moderare la conferenza sarà Federica Cresci, referente Progetto Cuba – Mambi Arci Città Visibili Aps”. Per partecipare è obbligatorio il Green Pass, pre-iscrizioni entro il 28 ottobre alla e-mail cittavisibili.arci@gmail.com