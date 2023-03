“La domenica ti porto al museo (archeologico)”: tutti gli appuntamenti di marzo per grandi e piccoli

CAMPI BISENZIO – Il Museo archeologico di Gonfienti organizza per tutte le domeniche di marzo iniziative speciali per adulti e bambini, con lo scopo di far conoscere meglio le varie sfaccettature della vita che si svolgeva in questo territorio dalla preistoria agli Etruschi. Il primo appuntamento è per domenica 12 marzo con il laboratorio per bambini tra 5 e […]

CAMPI BISENZIO – Il Museo archeologico di Gonfienti organizza per tutte le domeniche di marzo iniziative speciali per adulti e bambini, con lo scopo di far conoscere meglio le varie sfaccettature della vita che si svolgeva in questo territorio dalla preistoria agli Etruschi. Il primo appuntamento è per domenica 12 marzo con il laboratorio per bambini tra 5 e 10 anni “Vesti l’etrusco” al costo di 3 euro a persona (gratuito un accompagnatore adulto). Il secondo evento sarà invece il 19 marzo in occasione della “Festa del papà” con letture animate al Museo a cura di Andrea Bruno Savelli per bambini da 6 a 10 anni a tema “La Preistoria per gioco”. L’attività è gratuita. Il terzo e ultimo incontro del mese sarà domenica 26 marzo con la visita guidata, stavolta dedicata agli adulti, “Al Museo con l’archeologa: gli spazi di una grande casa di 1.400 metri quadrati”. Il costo è di 5 euro oltre al prezzo del biglietto. Per tutte le attività è necessario prenotare con una e-mail all’indirizzo info@museogonfienti.it o telefonando al numero 055/8959701 in orario di apertura del museo. L’inizio degli eventi è alle 16, ma è necessario presentarsi in biglietteria con 20 minuti di anticipo.