La Faggi Enrico spa dona 75mila euro per l’alluvione

SESTO FIORENTINO – Ancora una donazione da parte dei un’azienda sestese al Comune di Sesto Fiorentino per incrementare il fondo creato per gli alluvionati del 14 marzo scorso. A contribuire è stata la Faggi Enrico spa, azienda sestese leader nel settore del recupero dei metalli preziosi che ha donato 75mila euro al Comune di Sesto Fiorentino per il fondo istituito all’indomani degli eventi alluvionali dello scorso 14 marzo. Il sindaco Lorenzo Falchi ha incontrato nei giorni scorsi l’amministratore, cav. Gianni Faggi, per esprimergli la gratitudine a nome della città. “All’eccezionale risposta della nostra comunità agli eventi dello scorso 14 marzo si unisce questo gesto di grande generosità della Enrico Faggi Spa che si aggiunge a quanto l’azienda ha già fatto in passato per sostenere la nostra città – afferma il sindaco Lorenzo Falchi – A Gianni Faggi ho espresso a nome mio e di tutta Sesto la gratitudine per una donazione che permetterà di rinforzare gli interventi che metteremo in campo nei prossimi mesi per famiglie e imprese colpite dall’alluvione. Le ferite più evidenti sono quasi scomparse, grazie alla reazione e al lavoro della Protezione civile e della cittadinanza fin dalle prime ore dopo l’esondazione. Resta, però, ancora molto da fare per lasciarci alle spalle una della pagine più difficili della nostra storia”.