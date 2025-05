“La fantasia è un posto dove ci piove dentro”: Mauro Monni racconta Italo Calvino a quarant’anni dalla morte

CAMPI BISENZIO – “La fantasia è un posto dove ci piove dentro”: anteprima nazionale al teatro Il Gorinello per il nuovo spettacolo di Mauro Monni. Con una doppia data: oggi, sabato 3 maggio, alle 21.15 e domani, domenica 4, alle 17. Uno spettacolo nato – e voluto – in occasione del 40° anniversario dalla morte […]

CAMPI BISENZIO – “La fantasia è un posto dove ci piove dentro”: anteprima nazionale al teatro Il Gorinello per il nuovo spettacolo di Mauro Monni. Con una doppia data: oggi, sabato 3 maggio, alle 21.15 e domani, domenica 4, alle 17. Uno spettacolo nato – e voluto – in occasione del 40° anniversario dalla morte dello scrittore Italo Calvino, scomparso nel 1985, grazie all’associazione culturale Sine Qua Non che presenta un monologo teatrale scritto, diretto e interpretato dall’attore, autore e regista Mauro Monni, interamente dedicato alla vita e alle opere dello scrittore. “Uno spettacolo – spiega – che non vuole essere un semplice elenco di nozioni biografiche ma, al contrario, un viaggio alla scoperta di quel mondo meraviglioso immaginato e raccontato dalla penna geniale e innovativa che ha reso Calvino uno dei pilastri della cultura italiana”.

E ancora: “Rivivremo la sua nascita a Cuba, l’infanzia e l’adolescenza vissuta a Sanremo dopo che nel 1925 la famiglia decise di rientrare nel nostro Paese. Un ragazzo che si ritrovò a doversi confrontare con la realtà della seconda guerra mondiale, nella quale dimostrò tanta lealtà e coraggio, partecipando attivamente alla resistenza partigiana: esperienza che influenzò definitivamente (e non poteva essere altrimenti) le scelte umane e politiche che di lì a poco sarebbero seguite. Il racconto ripercorrerà il suo esordio letterario con il romanzo “Il sentiero dei nidi di ragno” e il suo ingresso definitivo, avvenuto nel 1950 grazie al suo mentore Cesare Pavese, in quell’universo culturale che all’epoca era la casa editrice Einaudi a cui deve la sua intera carriera di autore e curatore. Un intellettuale atipico, quindi, sempre alla ricerca di nuovi percorsi narrativi, ma senza mai perdere di vista la realtà quotidiana che lo circondava. Questo è ciò che ha reso Italo Calvino uno scrittore amato dai suoi contemporanei e dalle generazioni future anche perché, come lui stesso ripeterà: la fantasia rimarrà sempre un posto dove ci piove dentro”. Ingresso 12 euro – Info e prenotazioni: 335 360902 – sinequanonteatro@gmail.com, voci narranti Mariano Tirimagni e Valentina Maltagliati, San artist Giulia Ghibli, disegno luci Andrea Vestri, arrangiamenti musicali Alberto Billone.