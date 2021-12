La Farmacia Giglioli per la Fondazione Tommasino Bacciotti. E i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale

CAMPI BISENZIO – Appuntamento da non perdere sabato 18 dicembre per i bambini (ma anche per i più grandicelli…) che desiderano incontrare Babbo Natale. Potranno farlo direttamente alla Farmacia Giglioli, in via Buozzi 46 a Campi Bisenzio. Grazie, oltre alla stessa farmacia, a una delle più belle realtà, nel mondo della solidarietà, attive sul territorio […]

CAMPI BISENZIO – Appuntamento da non perdere sabato 18 dicembre per i bambini (ma anche per i più grandicelli…) che desiderano incontrare Babbo Natale. Potranno farlo direttamente alla Farmacia Giglioli, in via Buozzi 46 a Campi Bisenzio. Grazie, oltre alla stessa farmacia, a una delle più belle realtà, nel mondo della solidarietà, attive sul territorio fiorentino: la Fondazione Bacciotti. Entrando in farmacia, infatti, i bambini – senza alcun obbligo di spesa – riceveranno in omaggio un gadget della Fondazione e potranno farsi scattare una fotografia con Babbo Natale che sarà consegnata immediatamente ai loro genitori. Ma non solo, perché già da oggi, 15 dicembre, sono disponibili in farmacia le “letterine” da compilare per poi consegnarle direttamente allo stesso Babbo Natale.

Tante belle iniziative, quindi, nei giorni più attesi dell’anno, grazie alla disponibilità della Farmacia Giglioli che per il secondo anno consecutivo ha deciso di sostenere i progetti della Fondazione Tommasino Bacciotti per lo studio, la cura e l’assistenza sui tumori infantili. Nell’occasione, inoltre, saranno presenti i volontari della Fondazione che daranno tutte le informazioni necessarie nel caso ci sia chi desideri dare una mano con un piccolo contributo. Tutto il ricavato della giornata, da inserire in un apposito salvadanaio, andrà alla Fondazione. Appuntamento dunque a sabato 18 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 per farsi una fotografia con Babbo Natale e sostenere una buona causa.