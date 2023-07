La fashion week del Centro MeMe a Luglio Bambino

CAMPI BISENZIO – È la Fashion Week la novità che il Centro MeMe ha pensato per la 30esima edizione di Luglio Bambino. Luglio Bambino è il Festival che, sotto la direzione artistica di Sergio Aguirre e Manola Nifosì di Atto Due, coinvolge bambini di tutte le età con spettacoli di teatro, circo, animazioni, laboratori, letture, cinema e incontri, nei Comuni di Signa, Sesto Fiorentino, Calenzano, Lastra a Signa, Scandicci e Campi Bisenzio, in programma dal 1 al 20 luglio.

Centro MeMe collabora da diversi anni con il Festival di Luglio Bambino, offrendo gratuitamente a tanti bambini del territorio una settimana ricca di laboratori, giochi, sport, cultura e tanto altro. Anche quest’anno, il Centro MeMe è felice di proporre 8 laboratori guidati dai suoi professionisti, 7 dei quali si terranno nel comune di Campi Bisenzio e 1 sarà ospitato dal Comune di Scandicci. Tutti i laboratori sono gratuiti. L’evento di lancio della “Luglio Bambino Fashion Week by Centro MeMe” avverrà il 10 luglio, quando inizierà la settimana di attività ludiche. Un pomeriggio dove i bambini, dopo il laboratorio di disegno, diventeranno piccoli modelli e porteranno in passerella le loro creazioni, indossando gli abiti realizzati dal gruppo delle Bucacenci di Auser Campi Bisenzio. Per partecipare ai laboratori organizzati dal Centro MeMe è possibile già iscriversi online, dal sito Internet di Centro MeMe alla pagina dedicata.

Ecco il programma di dettaglio di LuglioBambino al Centro MeMe. “Luglio Bambino Fashion Week by Centro MeMe: Disegna, Crea e Gioca!”: è l’evento di lancio, che si terrà lunedì 10 luglio dalle 16:00 alle 20:00 presso il giardino di “Verdi15 Cafè” a Campi Bisenzio, nel quale tutti i bambini potranno rappresentare la natura, lo sport e le emozioni. Prima su carta e poi… in passerella! Con gli abiti sportivi di “Pescare che passione”, le borse della “Bottega delle cose” e i vestiti cuciti dalle nonne Bucacenci di Auser Campi Bisenzio. Sarà inoltre presente Sesto TV Web per le riprese della sfilata. Al termine della sfilata, seguirà un buffet offerto da Verdi15 a tutti i partecipanti per festeggiare l’inizio dei laboratori di Centro MeMe. A cura della psicologa, psicoterapeuta Cipriana Mengozzi, con la collaborazione di Arianna Magelli, tirocinante in Psicologia, rivolto ai bambini dai 4 anni in su (prenotazione obbligatoria 3780851593 – eventi@centromeme.it), gratuito.

“Cittadini Digitali e Intelligenza Artificiale: Esploriamo il Futuro Giocando!”: è il laboratorio in programma martedì 11 luglio dalle 17 alle 19 ne locali del Centro Infanzia e Adolescenza del Centro MeMe, in via Milano 28 a Campi Bisenzio, dedicato alla scoperta delle regole degli ambienti digitali attraverso il gioco. A cura della psicologa, psicoterapeuta Cipriana Mengozzi, con la collaborazione di Willow Gene Curry, tirocinante in Psicologia, rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni (prenotazione obbligatoria 3451779138 – eventi@centromeme.it – capienza massima: 10 coppie bambino-adulto), gratuito.

“Acchiappasogni”: è il laboratorio di arteterapia in programma mercoledì 12 luglio dalle 18:30 alle 19:30 presso i giardini pubblici di Piazza Aldo Moro a Campi Bisenzio. A cura dell’arteterapeuta Elena Del Bel Belluz, rivolto a bambini dai 4 agli 11 anni (prenotazione obbligatoria 3406814563 – arteterapia@centromeme.it), gratuito.

“Caccia alla frutta e verdura…e alle emozioni!”: è il laboratorio sulla nutrizione e alimentazione emotiva, in programma per tre date: giovedì 13, venerdì 14 e lunedì 17 luglio presso il giardino di Verdi15 Cafè a Campi Bisenzio. Un torneo a squadre su 3 giorni, con i prodotti freschi di Enoteca Bar Rolando – Frutta e Verdura. A cura della biologa nutrizionista Daniela Pungente, con la collaborazione delle psicologhe Arianna Cacciamani e Sara Della Bella, è rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni (prenotazione obbligatoria 3517920130 – nutrizione@centromeme.it), gratuito.

“Yoghiamo!”: è il laboratorio di yoga in programma sabato 15 luglio dalle 18.30 alle 19.30 presso i giardini pubblici di piazza Aldo Moro a Campi Bisenzio. Un’esperienza di yoga e divertimento all’aria aperta, a cura della psicologa Sara Della Bella, con la collaborazione della tirocinante in psicologia e insegnante di yoga Arianna Magelli, rivolto ai bambini dai 5 agli 11 anni (prenotazione obbligatoria 3780851593 – eventi@centromeme.it), gratuito.

Quest’anno Centro MeMe va anche in trasferta, a Scandicci!

“Profumar di senso”: è il laboratorio di arteterapia in programma mercoledì 19 luglio dalle 17.30 alle 18.30 presso la Biblioteca di Scandicci. A cura dell’arteterapeuta Elena Del Bel Belluz, rivolto a bambini dai 5 agli 11 anni (prenotazione obbligatoria 055-7591860/863 – arteterapia@centromeme.it), gratuito.