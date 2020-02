La “Festa degli artisti” concede il bis nella chiesa di San Giovanni Battista

CAMPI BISENZIO – Seconda edizione per la “Festa degli artisti” nella chiesa di San Giovanni Battista dell’autostrada. L’appuntamento è per il 23 febbraio alle 17 in occasione della memoria liturgica del Beato Angelico. Quest’anno il momento centrale è costituito dalla lettura drammatizzata di tre canti della Divina Commedia, nell’avvicinarsi del settimo centenario della morte del grande poeta. Saranno letti il primo canto dell’inferno, il primo del Purgatorio e l’ultimo del Paradiso. In una progressiva conoscenza e attenzione verso la purificazione spirituale che il poeta propone per sé e il lettore. A questo seguiranno le melodie sia del grande e suggestivo organo della chiesa, ad opera del maestro Davide Tani, sia del coro Gospel “Menura vocal ensemble”, diretto da Edoardo Materassi. I lettori dei Canti della Divina Commedia sono invece Fabrizio Zito, Fabrizio Mancuso, Enzo Casetti, Giuseppe Cuminatto, Roberto Bracali, Adriana Campi-Campisi, Ivana Fiorita e Suor Costanza Pagliai. “Quest’anno la “Festa degli artisti” – spiega don Vincenzo Arnone – è un’ideale continuazione del convegno sul tema “Arte e fede” che si è tenuto sempre qui nel novembre scorso e, in tal senso, vorrebbe dare continuità ad altre iniziative sul fronte della fede e dell’arte, dell’architettura, della pittura. Presenta Giuseppe Cuminatto, ingresso libero.