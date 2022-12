La Festa dei Novantenni a Calenzano

CALENZANO – Sono stati 73 gli anziani che hanno partecipato sabato pomeriggio alla Festa dei Novantenni nel Municipio di Calenzano organizzata come ogni anno dall’amministrazione comunale. Ad accogliere il gruppo di novantenni calenzanesi il sindaco Riccardo Prestini, l’assessore al sociale Stefano Pelagatti e la presidente dell’associazione comunale anziani Maria Lazzerini. Il sindaco ha ringraziato i presenti e ha assicurato loro l’attenzione e la vicinanza dell’amministrazione comunale soprattutto, ha detto, in questo periodo in cui le famiglie sono preoccupate per l’aumento dei prezzi. “Il nostro sforzo – ha detto Prestini – è quello di garantire soluzione ai problemi degli anziani perchè la società civile deve garantire a queste persone che in passato hanno dato tanto, una serie di servizi e attività in modo da permettere una vita piacevole e in buona salute”. “Lavoriamo quotidianamente a contatto con le associazioni che lavorano con gli anziani – ha detto l’assessore Pelagatti – grazie all’attività degli over sessantacinquenni, che possiamo definire giovanotti, riusciamo a mettere in piedi molte attività e servizi”.