La festa della Misericordia spegne nove candeline: dal 3 al 7 settembre appuntamento nel giardino di Villa Il Palagio

CAMPI BISENZIO – Torna, all’interno del giardino di Villa Il Palagio, la nona edizione della festa della Misericordia di Campi Bisenzio. L’appuntamento è dal 3 al 7 settembre, con un menu d’eccellenza che propone varie specialità del territorio, tra le quali la più appetitosa è ovviamente la pecora (dai tortiglioni alla pecora alla pecora in umido, bistecchine di pecora solo per fare alcuni esempi, ma non mancheranno il galletto e le salsicce di maiale) oltre ad antipasti, contorni, dessert e bevande; insomma un menu come sempre ricco e sfizioso. Per garantire la sicurezza di tutti, verranno rispettate le distanze di sicurezza sia ai tavoli che negli spazi adiacenti e saranno seguite tutte le disposizioni previste dai protocolli anti-Covid: per questo l’accesso alla festa sarà consentito solo a chi è in possesso del Green Pass così come lo avranno tutti i volontari che si occuperanno dei vari servizi ai tavoli e in cucina. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al numero di telefono 3351083272 (le iscrizioni sono già aperte) mentre non saranno presi in considerazione i messaggi inviati tramite Facebook. “Ringrazio tutti i Fratelli e le Sorelle – dice il Provveditore Cristiano Biancalani – per la consueta e totale disponibilità nel mettersi a servizio della comunità anche in occasione di questo evento sociale. Purtroppo la particolare situazione sanitaria ancora in essere non ci consente di arricchire ancora di più le serata come avremmo voluto e anche per quest’anno siamo costretti a rinunciare alla Rificolona Campigiana che la Misericordia alcuni anni fa aveva rievocato. Ringrazio inoltre tutti i nostri soci, le aziende e i cittadini che con il loro contributo e la loro vicinanza contribuiscono alla festa insieme alla popolazione che aspettiamo numerosa. Per noi della Misericordia di Campi Bisenzio è un piacere condividere insieme alla cittadinanza momenti di svago in un contesto così piacevole, un modo di stare insieme che va oltre all’ordinario con i vari servizi che espletiamo e anche alla reciproca particolare vicinanza durante la pandemia, che speriamo possa avere fine”.