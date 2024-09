La “Festa dello sport” diventa grande: domenica 22 la sesta edizione nel centro di Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – E’ tutto pronto per l’edizione 2024 della “Festa dello sport” campigiana, un appuntamento organizzato con la collaborazione del Comune di Campi Bisenzio, che si ripete con successo e che coinvolge le associazioni sportive del territorio. Torna infatti domani, domenica 22 settembre, nel centro di Campi Bisenzio la manifestazione denominata “Prosport”, vera e propria festa dello sport arrivata quest’anno alla sua sesta edizione. In piazza Fra Ristoro l’area “Esibizioni”, in piazza Dante l’area “Prova lo sport” per una giornata pensata e voluta soprattutto per i più giovani, per chi ha da 4 a 14 anni. Ventiquattro le discipline sportive che si possono provare, trenta le associazioni sportive presenti: si comincia alle 14 con “Prova lo sport” mentre dalle 15.30 sarà la volta delle esibizioni. “Come ogni anno – spiegano gli organizzatori – si tratta di un evento che mette al centro i bambini e gli adolescenti, dando loro la possibilità di provare in prima persona i vari sport e assistere dal vivo alle esibizioni, frutto del lavoro dell’anno sportivo precedente”. Per iscriversi https://forms.zohopublic.eu/midlandgs/form/ProsportCampiBisenzio/formperma/w2DjILWsTiJAQEdmf39gNlXTakh9MXedVh5n3tv-V50