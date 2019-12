La Fi-Pi-Li vista dall’alto dopo la chiusura del maxi cantiere

LASTRA A SIGNA – Dal 14 dicembre la strada di grande comunicazione Fi-Pi-Li è tornata transitabile su quattro corsie nel tratto compreso fra gli svincoli di Ginestra Fiorentina e Montelupo, interessato dal 27 maggio da un grande cantiere di manutenzione straordinaria. “Con un mese e mezzo di anticipo – si legge in una nota della Regione – rispetto al cronoprogramma (già ridotto rispetto ai tempi previsti a inizio lavori), l’azienda esecutrice ha concluso le opere in appalto e la circolazione è tornata su due corsie in entrambi i sensi di marcia, ad eccezione di soli 200 metri in corrispondenza del viadotto del Turbone”. Qui di seguito si può vedere la superstrada dall’alto, grazie all’utilizzo di un drone per Florence Tv, la web tv della Città metropolitana di Firenze.