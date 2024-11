La fiaccolata di Montemurlo “mai più alluvioni”

MONTEMUROLO – Si è tenuta la sera di sabato 2 novembre alle 18.30 Montemurlo la fiaccolata del del Comitato Bagnolo per l’alluvione in commemorazione dei due defunti avvenuti durante l’alluvione del 2023 Alfio Ciolini e Teresa Pecorelli. “Ricordare, questo è ciò che gli abitanti di Montemurlo (e non solo) hanno voluto fare il 2 novembre […]

MONTEMUROLO – Si è tenuta la sera di sabato 2 novembre alle 18.30 Montemurlo la fiaccolata del del Comitato Bagnolo per l’alluvione in commemorazione dei due defunti avvenuti durante l’alluvione del 2023 Alfio Ciolini e Teresa Pecorelli.

“Ricordare, questo è ciò che gli abitanti di Montemurlo (e non solo) hanno voluto fare il 2 novembre appena trascorso. – spiega il Comitato – Ad un anno dalla tragica alluvione che ha colpito la Toscana, una fiaccolata ha illuminato le strade di Montemurlo per non dimenticare chi nei terribili momenti dell’alluvione ha perso il bene più prezioso, la vita”.

Il corteo è partito da Bagnolo, presso via Riva, dove si trova l’abitazione di Alfio Ciolini; poi ha in seguito raggiunto via Garda, dove abitava un’altra vittima del disastro, Teresa Pecorelli. Fra le oltre 250 persone, che hanno preso parte alla fiaccolata, anche Don Gildas e Don Roland, che hanno guidato i momenti di preghiera e raccoglimento. Presente anche l’amministrazione comunale con il sindaco Simone Calamai.

“Alta la commozione nel ricordare quel triste giorno in cui Montemurlo ha dovuto piangere la scomparsa di due cittadini, – spiegano dal Comitato – ha visto attività e abitazioni, spesso risultato dei sacrifici di una vita, distrutte dalla forza dell’acqua. La richiesta comune è che, visto il verificarsi sempre più frequente di tali eventi catastrofici, il territorio, così prezioso e così fragile, venga messo in sicurezza”.