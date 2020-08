La fiera di fine agosto e il mercato del sabato

SESTO FIORENTINO – La Fiera di fine agosto ci sarà. La giunta comunale ha deciso che sarà presenta dall’ultimo venerdì di agosto per 10 giorni consecutivi in piazza Lavagnini e le attrazioni dovranno essere collocate in modo distanziato come previsto dalle normative di contenimento del Covid-19. In occasione della Fiera di fine agosto anche il […]

SESTO FIORENTINO – La Fiera di fine agosto ci sarà. La giunta comunale ha deciso che sarà presenta dall’ultimo venerdì di agosto per 10 giorni consecutivi in piazza Lavagnini e le attrazioni dovranno essere collocate in modo distanziato come previsto dalle normative di contenimento del Covid-19. In occasione della Fiera di fine agosto anche il mercato settimanale del sabato subirà qualche variazione. Il 29 agosto e il 5 settembre i banchi del mercato settimanale saranno collocati in piazza del Mercato poiché piazza Lavagnini ospiterà le attrazioni della fiera.