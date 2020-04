La Figc sospende tutti i campionati. Ma solo quelli giovanili…

PIANA FIORENTINA – Con un comunicato ufficiale la Figc ha annunciato la sospensione definitiva dei campionati e di tutte le competizioni giovanili per la stagione in corso. A partire dall’Under 18 e poi via via a scendere. “La Figc comunica la sospensione definitiva per i campionati e le altre competizioni giovanili organizzate dal settore giovanile e scolastico in programma per la stagione sportiva 2019/2020. E’ infatti quanto deliberato dalla Figc a seguito del Dpcm del 10 aprile e in considerazione dell’esigenza di tutelare la salute dei giovani tesserati e delle criticità legate ai termini previsti per la conclusione della stagione al 30 giugno 2020”.