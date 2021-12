La Finestra di Jacopo con tanti giochi apre al circolo Auser Zambra

SESTO FIORENTINO – Un giocattolo aiuta a vivere. Non tutti i bambini possono contare su nuovi giocattoli, mentre altri invece ne hanno in esubero e non li usano più. Partendo da questo concetto il piccolo Jacopo ha pensato di allestire una finestra dove mettere i giochi che non si usano più a disposizione di quei […]

SESTO FIORENTINO – Un giocattolo aiuta a vivere. Non tutti i bambini possono contare su nuovi giocattoli, mentre altri invece ne hanno in esubero e non li usano più. Partendo da questo concetto il piccolo Jacopo ha pensato di allestire una finestra dove mettere i giochi che non si usano più a disposizione di quei bambini che ne sono sprovvisti. Ecco che è nata la Finestra di Jacopo. La finestra di Jacopo assume ancora di più un significato di solidarietà in questo periodo natalizio quando si tende a donare regali ai bambini. Con la Finestra di Jacopo si pò continuare a farlo, riciclando e rimettendo in “gioco” è proprio il caso di dirlo, tanti pupazzi e giocattoli inutilizzati ma ancora in buone condizioni. Giocattoli che attendono di poter essere usati dai bambini.

La Finestra di Jacopo sarà aperta e inaugurata, domani 14 dicembre alle 16 al circolo Auser Zambra di via Pasolini. L’iniziativa di Jacopo è partita dal quartiere 2 di Firenze e ora si è allargata a Sesto Fiorentino e Signa.