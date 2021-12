“La finestra di Jacopo”: vandali spaccano l’armadio dei giocattoli sospesi nella zona delle Cure a Firenze

CAMPI BISENZIO – Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi quando, prima a Sesto e poi a Signa, sono state aperte due “Finestre di Jacopo”, ovvero altrettanti spazi, presso il circolo Auser Zambra e in un’abitazione di una signese (nella foto) dove mettere i giochi che si non usano più a disposizione di quei bambini che […]

CAMPI BISENZIO – Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi quando, prima a Sesto e poi a Signa, sono state aperte due “Finestre di Jacopo”, ovvero altrettanti spazi, presso il circolo Auser Zambra e in un’abitazione di una signese (nella foto) dove mettere i giochi che si non usano più a disposizione di quei bambini che ne sono sprovvisti. Tutto è partito da Firenze, zona Cure, nel giugno scorso, proprio da un’idea di Jacopo, che qui vive con la sua famiglia, ma poi la “Finestra” è stata aperta in tutti i Quartieri della città, presto sarà così a Certaldo e, dal mese di gennaio, anche a Rufina.

Purtroppo, è notizia di ieri che ignoti hanno danneggiato l’armadio collocato nel viuzzo dei Bruni, nella zona via Faentina, una strada senza uscita nei pressi della Stazione di San Marco Vecchio: l’iniziativa del giocattolo sospeso ha preso infatti campo nel quartiere ed era qui che le persone andavano a lasciare i propri giocattoli, che non usano più, o a prenderne di nuovi. Subito i familiari di Jacopo e i cittadini del quartiere hanno rivolto un appello per trovare un nuovo armadio da destinare alla raccolta dei giocattoli ma anche a esperti di “fai da te” disposti a riparare i danni provocati dai vandali.

A tal proposito il gruppo della Lega in Palazzo Vecchio ha voluto esprimere pubblicamente la propria solidarietà per voce del capo gruppo e Commissario provinciale Federico Bussolin e di Manfredi Ruggiero, capo gruppo della Lega al Quartiere 2 e segretario regionale dei Giovani del Carroccio: “Siamo molto dispiaciuti dell’accaduto perché iniziative come quelle di Jacopo dovrebbero essere promosse e prese d’esempio, anziché danneggiate con atti di questo tipo.

Mandiamo a nome di tutta la Lega Firenze la solidarietà a Jacopo e spero continui a portare avanti questa sua bella iniziativa nonostante questo spiacevole episodio. E approfittiamo dell’occasione per lanciare un appello per cercare di aiutare Jacopo a ripartire con la sua iniziativa che è esemplare per il nostro Quartiere e per tutti i bambini”.