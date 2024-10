La “firma” è della Pro loco: domenica 20 a signa una giornata dedicata ai “Sapori d’autunno”

SIGNA – Fine settimana dedicato ai “Sapori d’autunno” a Signa. Domenica 20 ottobre, infatti, organizzata come di consueto dalla Pro Loco, torna la rassegna che per un’intera giornata animerà il centro storico di Signa. Per assaggiare i sapori d’autunno sarà sufficiente recarsi in piazza Cavour, viale Mazzini e piazza della repubblica dove saranno dislocati i […]

SIGNA – Fine settimana dedicato ai “Sapori d’autunno” a Signa. Domenica 20 ottobre, infatti, organizzata come di consueto dalla Pro Loco, torna la rassegna che per un’intera giornata animerà il centro storico di Signa. Per assaggiare i sapori d’autunno sarà sufficiente recarsi in piazza Cavour, viale Mazzini e piazza della repubblica dove saranno dislocati i banchi con tante prelibatezze di questo periodo dell’anno. Non solo, perché nella stessa occasione ci saranno anche la mostra e la premiazione del concorso intitolato a Maria Grazia Vaccari, oltre a letture animate per bambini e alla mostra degli oggetti in ceramica realizzati dagli studenti della scuola media Alessandro Paoli e a cura dell’Istituto comprensivo di Signa. Tutto questo dalle 10 alle 19 grazie all’impegno dei volontari della Pro Loco e con la collaborazione dell’amministrazione comunale.