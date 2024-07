La Fratellanza Popolare di San Donnino sempre al servizio della comunità, anche ad agosto

CAMPI BISENZIO – L’estate è da sempre un periodo dell’anno particolare, un periodo in cui molte attività chiudono i battenti per la pausa legata a questi mesi. Ma c’è chi non va in vacanza e continua a garantire il proprio impegno per la comunità. La Fratellanza Popolare di San Donnino, storica pubblica assistenza del nostro territorio, […]

CAMPI BISENZIO – L’estate è da sempre un periodo dell’anno particolare, un periodo in cui molte attività chiudono i battenti per la pausa legata a questi mesi. Ma c’è chi non va in vacanza e continua a garantire il proprio impegno per la comunità. La Fratellanza Popolare di San Donnino, storica pubblica assistenza del nostro territorio, conferma anche quest’anno la sua disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per tutto il mese di agosto. L’associazione, infatti è una delle realtà più attive e radicate nel tessuto sociale locale: i servizi offerti spaziano dall’assistenza sanitaria all’intervento in situazioni di emergenza. Oltre a questi, si occupa di trasporto sociale per anziani e disabili, garantendo loro mobilità per visite mediche, terapie e altre necessità quotidiane.

Dietro l’efficienza dei servizi offerti dalla Fratellanza Popolare di San Donnino c’è un team di volontari e professionisti qualificati. Il presidente dell’associazione, Alessio Ciriolo, sottolinea così l’importanza del contributo di ogni singolo membro: “Il nostro personale è il vero motore della Fratellanza. Anche in estate, quando il carico di lavoro può diventare più pesante, la passione e la professionalità di tutti fanno la differenza”. In un momento in cui la comunità ha bisogno di supporto continuo, quindi, la Fratellanza Popolare rinnova il suo appello alla cittadinanza per un maggiore coinvolgimento. “Invitiamo chiunque abbia del tempo libero a unirsi a noi come volontario. Anche poche ore a settimana possono fare la differenza e aiutare a mantenere alta la qualità dei nostri servizi” aggiunge Ciriolo. Per chiunque desideri maggiori informazioni sui servizi offerti o su come diventare volontario, l’associazione è raggiungibile telefonicamente al numero 055 890211 o via e-mail all’indirizzo info@fratellanzasandonnino.it. Inoltre, è possibile visitare il sito web ufficiale www.fratellanzasandonnino.it per restare aggiornati su tutte le attività e le iniziative.